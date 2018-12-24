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Lübnan'da 'sarı yelekliler' protesto düzenledi

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta "sarı yelek" giyenlerin de aralarında bulunduğu yüzlerce gösterici, ülkedeki ekonomik durumu ve hayat pahalılığını protesto etti.

24 Aralık 2018 Pazartesi 12:08
Lübnan'da 'sarı yelekliler' protesto düzenledi

Lübnanlı yüzlerce kişi, ülkedeki sivil toplum kuruluşlarının yaklaşık bir haftadan bu yana sosyal medyada "Sokağa iniyorum" sloganıyla sürdürdüğü çağrı üzerine Beyrut'un merkezindeki Şehitler Meydanı'nda toplandı.

Göstericiler, aylardır sonuç vermeyen yeni hükümeti kurma sürecinin yanı sıra ekonomik durumu ve hayat pahalılığını protesto etti.

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"Köle kalmaya devam etmeyeceğiz", "Yoksulluktan dolayı gurbete giden babalarımızın geri gelmesini istiyoruz", "Yoksul yaşamak istemiyoruz", "Kamu mallarına yönelik yolsuzlukların önüne geçilmesini istiyoruz", "Mezhepçi partilerin düşürülmesi için referandum istiyoruz" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, sık sık "Halk rejimin düşmesini istiyor" şeklinde sloganlar attı.

Eyleme katılan vatandaşlardan Rabi Cafer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkedeki yolsuzlukları ve hayat pahalılığını protesto için bir araya geldiklerini ifade etti.

Ülkenin kuzeyindeki Trablus'ta hastane kapısında vefat eden Filistinli çocuk olayını hatırlatan Cafer, "Artık hastanelerin kapılarında ölmek istemiyoruz." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
LübnanSarı YeleklilerProtestoHaber
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