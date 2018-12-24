Lübnan'da 'sarı yelekliler' protesto düzenledi

Lübnanlı yüzlerce kişi, ülkedeki sivil toplum kuruluşlarının yaklaşık bir haftadan bu yana sosyal medyada "Sokağa iniyorum" sloganıyla sürdürdüğü çağrı üzerine Beyrut'un merkezindeki Şehitler Meydanı'nda toplandı.
Göstericiler, aylardır sonuç vermeyen yeni hükümeti kurma sürecinin yanı sıra ekonomik durumu ve hayat pahalılığını protesto etti.
Eyleme katılan vatandaşlardan Rabi Cafer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkedeki yolsuzlukları ve hayat pahalılığını protesto için bir araya geldiklerini ifade etti.
Ülkenin kuzeyindeki Trablus'ta hastane kapısında vefat eden Filistinli çocuk olayını hatırlatan Cafer, "Artık hastanelerin kapılarında ölmek istemiyoruz." dedi.