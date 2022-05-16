Künye
Kıbrıs 29
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Polis aracına 3 el ateş ettiler
Polis aracına 3 el ateş...
Evinden 90 adet uyuşturucu hap çıktı!
Evinden 90 adet uyuşturucu hap...
Patates kaçakçılığında yeni gelişme
Patates kaçakçılığında yeni gelişme
"Bu sefer dükkanına değil kafana sıkılacak”
"Bu sefer dükkanına değil kafana...
Gece vakti dehşet saçan alkollü sürücü cezaevini boyladı!
Gece vakti dehşet saçan alkollü...

Lübnan'da seçimlere katılım oranı yüzde 41'de kaldı

Lübnan İçişleri Bakanı Besam Mevlevi, pazar günü yapılan genel seçimlerin nihai sonuçlarının açıklanmasının vakit alacağının söyledi.

16 Mayıs 2022 Pazartesi 20:21
0 Okunma
Lübnan'da seçimlere katılım oranı yüzde 41'de kaldı

Mevlevi, başkent Beyrut'taki İçişleri Bakanlığı binasında düzenlediği basın toplantısında, dün yapılan genel seçimler hakkında açıklamalarda bulundu.

Kullanılan oyların sayımına bazı seçim merkezlerinde devam edildiğini aktaran Mevlevi, "Nihai seçim sonuçlarının açıklanması zaman alacak." ifadesini kullandı.

Lübnan'daki 15 seçim bölgesinden sadece ülkenin güneyinde bulunan 4 seçim bölgesine ilişkin kesin sonuçların açıklandığını kaydeden Mevlevi, söz konusu 4 bölgede seçime katılım oranının yüzde 48 olduğunu belirtti.

3 milyon 917 bin kayıtlı seçmenin bulunduğu Lübnan'da dün yapılan genel seçimlere katılım oranı yüzde 41'de kalmıştı.

Lübnan'da 1989'da yapılan Taif Anlaşması'na göre Meclisteki milletvekili dağılımı, "27 Sünni, 27 Şii, 8 Dürzi, 34 Maruni Hristiyan, 14 Grek Ortodoks, 8 Grek Katolik, 1 Evanjelik, 1 Ermeni Katolik, 5 Ermeni Ortodoks, 2 Alevi, 1 Hristiyan azınlıklar" şeklinde gerçekleşiyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Afrin’deki Suriyelilerden, ‘Türkiye’deki Suriyeliler geri dönmesin’ hareketi
Afrin’deki Suriyelilerden, ‘Türkiye’deki Suriyeliler geri dönmesin’ hareketi
Tarikat liderinin dışkısını yiyip idrarını içen müritler öldü
Tarikat liderinin dışkısını yiyip idrarını içen müritler öldü
Timsahla boğuşan adam canını zor kurtardı
Timsahla boğuşan adam canını zor kurtardı










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim