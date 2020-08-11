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Lübnan'daki patlamada can kaybı artıyor

Beyrut Limanı'nda, 4 Ağustos'ta meydana gelen şiddetli patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 171'e yükseldi.

11 Ağustos 2020 Salı 18:37
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Lübnan'daki patlamada can kaybı artıyor

Lübnan Sağlık Bakanı Hamad Hasan, Dünya Sağlık Örgütü Acil Durum Müdürü Rick Brennan ile görüşmesi sırasında Beyrut Limanı'ndaki can kayıplarına dair gazetecilere konuştu.

Şu ana kadar ölü sayısının 171'e ulaştığını dile getiren Hasan, şiddetli patlama sonucu hala kayıp durumundaki kişilerin sayısını 30-40 olarak aktardı.

Hasan, yaralılardan 120'sinin yoğun bakımdaki tedavilerinin sürdüğünü ve 1500 civarında da özel tedavi isteyen yaralı olduğunu belirtti.

Dünyanın farklı ülkelerinden Lübnan'a yapılan tıbbi yardımların listesini ordudan teslim aldıklarını söyleyen Hasan, söz konusu tıbbi yardımların ihtiyaç gereği ülkedeki sağlık merkezlerine dağıtılacağını ifade etti.

Beyrut Limanı yeniden faaliyetlerine hazırlanıyor

Öte yandan ülkenin resmi haber ajansı NNA'da yer alan haberde, Beyrut Limanı'nda yeniden faaliyetlerin başlaması için yolların temizlendiği ve gümrük ofislerinin oluşturulduğu bilgisine yer verildi.

Haberde, yarın itibarıyla çalışmaların başlayabileceğine dikkat çekildi.

Beyrut Limanı'ndaki konteyner istasyonunun hizmete girmesi çalışmaları kapsamında önceki gün 2 vincin yeniden çalışmaya başladığı bilgisi paylaşılmıştı.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, patlamaya 6 yıldır Beyrut Limanı'ndaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitrat maddesinin yol açtığını söylemişti.

Lübnan Yüksek Afet Konseyi Başkanı Muhammed Hayr ise patlama sonucu 50'si tarihi, 8 bin binada hasar oluştuğunu bildirmişti.

Anahtar Kelimeler:
Beyrut LimanıPatlamaLübnan
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