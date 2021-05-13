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Lübnan'dan, İsrail'in kuzeyine 3 adet roket atıldı

İsrail ordusu da haberleri doğrulayarak, "Kısa bir süre önce Lübnan'dan İsrail'in kuzey kıyıları açıklarında Akdeniz'e üç roket atıldı" ifadelerini kullandı.

13 Mayıs 2021 Perşembe 22:38
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Lübnan'dan, İsrail'in kuzeyine 3 adet roket atıldı

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırıları gece gündüz aralıksız devam ederken, gerginliğe Lübnan da dahil oldu.

Ülke medyasında yer alan haberlerde, Güney Lübnan'dan İsrail'e 3 roket atıldığı bildirildi. İsrail Savunma Kuvvetleri de Lübnan'dan İsrail'e 3 adet roket atıldığını doğrulayarak, "Kısa bir süre önce Lübnan'dan İsrail'in kuzey kıyıları açıklarında Akdeniz'e üç roket atıldı" ifadelerini kullandı.

Roket atışları nedeniyle sirenlerin çalmadığı ifade edilirken, herhangi bir hasar veya can kaybı olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.

ROKET ATANLAR GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan Lübnan basını, ülkenin güneyindeki Sur kentinde Filistinlilerin yaşadığı Reşidiye Mülteci Kampına yakın bölgeden İsrail'e yönelik roket atışı yapan kişi veya kişilerin güvenlik güçlerince gözaltına alındığını aktardı.

Kaç kişinin gözaltına alındığı ve Lübnan vatandaşı olup olmadığına dair henüz bilgi verilmedi.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırılarında can kaybının 27'si çocuk, 11'i kadın olmak üzere 103'e, yaralı sayısının ise 580'e yükseldiğini açıklamıştı.

Anahtar Kelimeler:
Lübnanİsrail
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