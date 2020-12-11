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Lufthansa, anlaşma yapılmazsa bin pilotu işten çıkaracak

Alman Lufthansa Grubu, koronavirüs salgınının sebep olduğu ekonomik kriz dolayısıyla, 2021'in ikinci çeyreğinde bin pilotu işten çıkarmak zorunda kalabileceklerini söyledi.

11 Aralık 2020 Cuma 08:50
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Lufthansa, anlaşma yapılmazsa bin pilotu işten çıkaracak

Lufthansa'nın CEO'su Carsten Spohr Alman Wirtschaftswoche dergisine şirketin 2021 planlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Spohr, "Sendikalarla bir anlaşma olmaması durumunda, şirketimizin tarihinde muhtemelen ilk defa, 2021'in ikinci çeyreğinde bin pilotun bizi terk etmesi gerekecek" dedi.

Dünya genelinde 135 bin çalışanı bulunan Lufthansa AG, küresel seyahat kısıtlamalarına yol açan COVID-19 salgını nedeniyle iflas etme noktasına gelmişti.

Alman hükümeti 9 milyar euroluk kurtarma paketi sağlayarak şirketi iflastan korumuştu.

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