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Lukaşenko, Rusya’nın Moldova’yı işgal planını ifşa etti

Rusya’nın Ukrayna’ya yaptığı saldırı 7. gününde devam ederken, Putin’in müttefiklerinin başında gelen Belarus lideri Aleksandr Lukaşenko güvenlik konseyi toplantısında yaptığı sunumundaki harita gündeme geldi. Lukaşenko’nun televizyonda canlı yayınlanan sunumundaki haritada, Rusya’nın Moldova’ya yönelik bir işgal planı olduğu görüldü.

02 Mart 2022 Çarşamba 10:49
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Lukaşenko, Rusya’nın Moldova’yı işgal planını ifşa etti
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Rusya’nın Ukrayna’ya yaptığı saldırının 7. Gününde havada ve karada devam ederken, Vladimir Putin’in müttefiklerinden Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’nun paylaştığı harita dünya gündemine geldi.

Aleksandr Lukaşenko, Ukrayna işgali ve Belarus'un katılımını görüşmek üzere güvenlik konseyi ile bir araya geldi.

Konsey sırasında sunum gerçekleştiren Lukaşenko’nun kullandığı haritadaki görüntüler ise savaşın seyrine dair endişe yarattı.

Lukaşenko konsey sırasında, Belarus'un önemli Ukrayna hedeflerine yönelik füze saldırılarından bahsederken paylaşılan haritada ayrıca ülke genelinde Rus birlikleri için önerilen savaş planları da ortaya çıktı.

Lukaşenko’nun televizyonda canlı yayınlanan konuşmasında Moldova'ya yönelik planlı bir Rus işgali görülen haritada, Odessa kentinden Moldova’ya giriş yapılmasının gündemde olduğu ve o yöne doğru bir ok çıkarıldığı görülüyor.

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