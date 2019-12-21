Lüks yolcu gemileri limanda çarpıştı

Meksika’nın Cozumel Adası açıklarında iki lüks yolcu gemisi çarpıştı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken gemilerde maddi hasar meydana geldi. OLay anı, başka bir geminin yolcuları tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Karayipler’de bulunan Cozumel Adası açıklarında iki lüks yolcu gemisi kıyıda çarpıştı.

Deniz trafiğinin oldukça yoğun olduğu kıyı bölgesinde, gemi kaptanlarından birinin manevra yapmaya çalışması sonucu Carnival Glory adlı geminin sancak arkası, Carnival Legend adlı geminin pruvasına çarptı.

Çarpışmada Carnival Legend'ın pruvasında büyük hasar meydana geldi.

Kaza anı, Carnival şirketine ait 'Oasis of the Seas’ adlı geminin yolcuları tarafından kaydedildi. Çarpışma anını kaydeden yolcular, Cozumel’de rüzgarlı bir günün olduğunu ifade ederek, bu durumun manevra yapmayı zorlaştırdığını öne sürdü.

Kaza sonucu ölen ya da yaralanan olmadığı bildirilirken, her iki geminin de tahliye edildiği açıklandı.

Carnival Grup yöneticileri olayla ilgili yaptığı açıklamada, “Hasarı değerlendiriyoruz, ancak her iki geminin de denize elverişliliğini etkileyen herhangi bir sorun yok. Her iki gemideki konuklarımıza Cozumel'de karaya çıkmalarını tavsiye ettik” ifadelerini kullandı.

Carnival, dünyanın en büyük lüks yolcu gemisi firması olarak biliniyor. Carnival Glory, Pazar günü 7 gecelik bir yolculuk için ABD’nin New Orleans kentinden ayrılmıştı. Geminin önümüzdeki Pazar günü Louisiana’ya dönmesi planlanıyordu.