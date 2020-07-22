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Lüksemburg'da atık sularda COVID-19 tespit edildi

Lüksemburg'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) vakalarındaki artışın ardından, ülkedeki hemen hemen tüm atık sularında virüs izine rastlandığı bildirildi.

22 Temmuz 2020 Çarşamba 11:56
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Lüksemburg'da atık sularda COVID-19 tespit edildi

Lüksemburg Bilim ve Teknoloji Enstitüsünden yapılan yazılı açıklamada, farklı bölgelerden alınan atık su örneklerinin tümünde COVID-19'a rastlandığı ifade edildi.

Açıklamada, "Bu durumun tüm ülke geneli için geçerli olduğunu düşünüyoruz. Lüksemburg'da artan vaka sayıları ülke genelindeki hemen hemen tüm atık sularda COVID-19 bulunduğuna işaret ediyor." dedi.

Yaklaşık 627 bin nüfuslu Lüksemburg'da vaka sayısındaki artışın ardından, ülkede tekrar bazı kısıtlamalar getirilmişti.

Başbakan Xavier Bettel, özel toplantılara katılabilen kişi sayısının 20'den 10'a düşürüldüğünü duyurmuş, kontrollerin artırılacağını bildirmişti.

Karantinaya uymayan kişilere ise 25 ila 500 euro para cezası kesilebileceği aktarılmıştı.

Lüksemburg'da halihazırda COVID-19 vaka sayısı 5 bin 725'e ulaştı. Salgının başlangıcından bu yana ise 111 kişi hayatını kaybetti.

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LüksemburgAtık SuKoronavirüsCoronavirüs
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