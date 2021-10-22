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Lüksemburg, kenevir yetiştirmeyi ve tüketmeyi yasallaştıran ilk Avrupa ülkesi oldu

Lüksemburg'da yetişkinlerin evlerinde veya bahçelerinde 4 tane kenevir bitkisi yetiştirmesine izin verildi. Yeni yasayla birlikte Lüksemburg, hem kenevir yetiştirmeyi hem de tüketmeyi yasallaştıran ilk Avrupa ülkesi oldu.

22 Ekim 2021 Cuma 16:08
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Lüksemburg, kenevir yetiştirmeyi ve tüketmeyi yasallaştıran ilk Avrupa ülkesi oldu
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Lüksemburg, kenevir üretimini ve kullanımını tamamen yasallaştıran ilk Avrupa ülkesi oldu.

Kararın, ülkenin keyfi esrar kullanımına olan yaklaşımını ciddi şekilde değiştirmesi bekleniyor.

THC sınırı yok

Yeni yasaya göre 18 yaşın üzerindekiler evlerinde kişisel kullanım için 4 kenevir bitkisi yetiştirebilecek.

Satılan tohumlarda kenevirin içindeki ana psikoaktif öğe olan THC seviyeleri için bir sınır bulunmayacak.

Lüksemburg yönetimi insanların kenevir tohumlarını mağazalardan veya internetten alabileceğini, veya yurt dışından getirtebileceğini ifade etti.

Anahtar Kelimeler:
LüksemburgKenevir
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