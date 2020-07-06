Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
Gökhan Naim cinayetinde yeni gelişme
Gökhan Naim cinayetinde yeni gelişme
3 gün daha tutukluluk
3 gün daha tutukluluk
Park halindeki araçtan çaldıkları çek defteriyle araba satın aldılar
Çaldıkları çek defteriyle araba satın...
5 kişinin saldırısına uğradı
5 kişinin saldırısına uğradı
Uyuşturucudan tutuklandı
Uyuşturucudan tutuklandı

Lunaparkta korkunç olay!

Hız treninden düşerek hayatını kaybetti

06 Temmuz 2020 Pazartesi 19:59
728 Okunma
Lunaparkta korkunç olay!

Fransa’da 2 yaşındaki oğlunun doğum günün kutlamak için eşi ile birlikte bir lunaparka giden kadın, hız treninden düşerek hayatını kaybetti.

Fransa’nın Oise bölgesinde 2 yaşındaki oğlunun doğum gününü kutlamak için eşi ve ailesinin birkaç üyesi ile birlikte Parc Saint-Paul isimli lunaparka giden 32 yaşındaki kadın, bindiği Formula 1 temalı hız treninden düşerek hayatını kaybetti.

“EŞİ BACAĞINDAN TUTMAYA ÇALIŞTI”

Yerel medyada yer alan haberlere göre, geçtiğimiz cumartesi günü meydana gelen olayın görgü tanıkları, kadının hız treninden düştüğü sırada eşinin kadını bacağından tutmaya çalıştığını aktardı. Olayda başka kimse yara almazken; ilk yardım ekiplerinin kadının yardımına koştuğu ancak kadının müdahalelere rağmen olay yerinde hayatını kaybettiği ifade edildi.

Öte yandan 2009 yılında da 35 yaşındaki bir kadının aynı hız treninde 'kendi uygunsuz davranışı' nedeniyle hayatını kaybettiği ancak parkın olayda sorumlu tutulmadığı belirtildi.

Anahtar Kelimeler:
LunaparkFransaHız Treni
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
BM: Pandemi, siber ve biyolojik terör gibi yeni saldırıları beraberinde getirebilir
BM: Pandemi, siber ve biyolojik terör gibi yeni saldırıları beraberinde getirebilir
Fransa'nın yeni kabinesi açıklandı
Fransa'nın yeni kabinesi açıklandı
Bulgaristan futbolunda test hatası sonrası en az 20 kişide koronavirüs tespit edildi
Bulgaristan futbolunda test hatası sonrası en az 20 kişide koronavirüs tespit edildi
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim