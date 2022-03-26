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Lviv’de yakıt deposu 2 güdümlü füzeyle vuruldu

Rus ordusu, Ukrayna'da güvenli kentler arasında kabul edilen Lviv'i hedef aldı. Kent merkezindeki bir akaryakıt deposu vuruldu.

26 Mart 2022 Cumartesi 21:06
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Lviv’de yakıt deposu 2 güdümlü füzeyle vuruldu
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Lviv Bölgesel Askeri İdaresi Başkanı Maksim Koziskiy, Telegram'dan yaptığı açıklamada, yerel saatle 16.30'da Lviv yakınlarındaki yakıt deposuna 2 güdümlü füze saldırısı düzenlenmesi sonucu 3 büyük patlamanın meydana geldiğini duyurdu.

Koziskiy, "Lviv yakınlarında Kryvçisy yönünden 3 güçlü patlama oldu. Şimdi siren sesleri çalıyor, bu nedenle herkes sakin olmalı ve sığınaklarda kalmalı." ifadesini kullandı.

Lviv'de akaryakıt deposu vuruldu, 5 kişi yaralandı.

Art arda yaşanan patlamalar sonucunda en az 5 kişinin yaralandığını belirten Koziskiy, Rusların hava saldırısında kentte hiçbir apartmanın vurulmadığı bilgisini de verdi.

Anahtar Kelimeler:
Rus OrdusuLviv
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