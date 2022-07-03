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Maaşı yanlışlıkla 330 kat fazla yatan işçi, istifayı basıp kayıplara karıştı

Şili'de bir çalışan, maaşının 330 kat fazla yattığını fark edince istifasını sunup kayıplara karıştı. İşveren, paralarla kaçan çalışan hakkında dava açmaya hazırlanıyor.

03 Temmuz 2022 Pazar 21:21
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Maaşı yanlışlıkla 330 kat fazla yatan işçi, istifayı basıp kayıplara karıştı
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CIAL Alimentos isimli bir gıda üretim tesisinde çalışan ve ismi açıklanmayan işçiye 30 Mayıs'ta maaşından yaklaşık 330 kat fazla olan maaş çeki verildi. İşçi 500 bin Peso yerine 165 milyon 398 bin 851 Peso aldı.

Durumu işverenine bildirerek farkı iade edeceğini söyleyen işçiye şirket yetkilileri işlemler için bankaya gitmesini söyledi.

Bankaya ertesi gün gideceğine söz vererek şirketten gelen arama ve WhatsApp mesajlarını üç gün boyunca yanıtlamayan işçi daha sonra avukatı aracılığıyla gönderilen bir mektupta istifasını sundu.

Hatalı maaş veren şirketin kayıplara karışan çalışan hakkında dava açmaya hazırlandığı bildirildi.

Son Güncelleme: 03.07.2022 21:26
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