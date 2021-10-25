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Maaşları buğdayla ödenecek

Taliban ekonomik krizdeki Afganistan'da işçi maaşlarını "buğday'la ödeyecek. "İş Karşılığında Buğday Projesi"nde çalışacak işçilere günlük 10, mühendislere 16,5 kilogram buğday verilecek.

25 Ekim 2021 Pazartesi 11:29
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Maaşları buğdayla ödenecek
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Afganistan'da yoksullara iş imkanı sağlamak amacıyla hayata geçirilecek bir projede, çalışacak işçilerin her birine günlük 10 kilogram, mühendislere ise 16,5 kilogram buğday verilecek.

Taliban yönetimi Kalkınma Ajansı Başkan Yardımcısı Rıyazettin Şerifi, 40 bin kişiye istihdam sağlayacak "İş Karşılığında Buğday Projesi"ne ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, Afganistan'ın ekonomik yönden zor günler geçirdiğine işaret etti.

Söz konusu projenin öncelikle Kabil ve çevresinde daha sonra 34 ilde uygulanacağını belirten Şerifi, şöyle devam etti:

"Bu projenin iki amacı var. Birincisi, işsizlere istihdam oluşturmak, yoksullara iş imkanı sağlayarak ailelerine ekmek götürmelerine yardımcı olmak. İkincisi, Kabil yazın yeraltı su kaynakları bakımından sıkıntı çekiyor veya yağmur yağdığında şehrin sokaklarını sel götürüyor. Bu nedenle başkent etrafındaki dağlar ve tepelerde çukurlar kazıyor, sel yollarına küçük barajlar kuruyoruz. Böylece bir taraftan seli önlerken, diğer taraftan toprağın su tutmasını sağlamayı amaçlıyoruz."

İŞÇİLERE 10, MÜHENDİSLERE 16,5 KİLO

Afganistan’da devlete ait depolarda 55 bin ton buğday bulunduğunun altını çizen Şerifi, mevcut buğdayı iş mukabilinde yoksul halka dağıtmak için bu projeyi planladıklarını vurguladı.

Şerifi, "2 aylık proje kapsamında çalışan işçilerin her birine günlük 10 kilogram, mühendislere ise 16,5 kilogram buğday verilecek" dedi.

Projenin açılışına Taliban yönetimi Ziraat Bakan Vekili Abdurrahman Raşid, Hükümet Sözcüsü Zabihullah Mücahid ve Taliban yönetimi Kalkınma Ajansı Başkanı Abdurrahman Ataş da katıldı.

Son Güncelleme: 25.10.2021 13:29
Anahtar Kelimeler:
AfganistanBUĞDAYTaliban
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