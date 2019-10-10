Macaristan AB'yi kilitledi: Türkiye'yi hedef alan bildiriyi imzalamadı

8 üyeli Avrupa Birliği'nin Türkiye'nin sınır ötesine düzenleyeceği operasyon hakkında uyarı metni yayınlamaya hazırlandığı fakat Macaristan'ın bu ortak metne imza atmadığı ve veto ettiği ortaya çıktı.

Macaristan veto etti

Salı günü hazırlanan ve AB üyesi 27 ülke tarafından imzalanan metne Macaristan hiçbir gerekçe göstermeden imza atmadı. Salı günü hazırlanan ve Çarşamba günü AB üyesi 28 ülkenin imzası ile yayınlanması planlanan bildiri Macaristan’ın veto etmesi nedeni ile gecikti. Macaristan vetosuna gerekçe olarak "ülkeler sınırlarını savunabilir" dedi.