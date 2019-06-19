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Macaristan'da Yemenli öğrencilere ırkçı saldırı

Macaristan'ın Pecs kentinde üniversite öğrencisi iki Yemenliye sokakta Arapça konuştukları için sözlü ve fiziksel saldırıda bulunan iki kişiye dava açıldı.

19 Haziran 2019 Çarşamba 15:49
Macaristan'da Yemenli öğrencilere ırkçı saldırı

Pecs Bölge Mahkemesinden yapılan açıklamada, Macaristan'da üniversite okuyan iki Yemenli öğrencinin geçen yıl ağustosta iki kişi tarafından sözlü ve fiziksel, ırkçı saldırıya uğradığı ve saldırganlar hakkında dava açıldığı belirtildi.

Saldırganların Yemenli öğrencilere, ''Sığınmacılar ülkenize gidin, defolun. Macaristan'da Macarca konuşun.'' şeklinde bağırdığı aktarılırken, saldırganların öğrencilere önce hakaret ettiği, daha sonra da fiziksel şiddet uyguladığı kaydedildi.

Saldırganların, Yemenli öğrencilerin yardım istediği başka bir yabancıya da saldırdıkları ifade edildi.

Ülkenin birçok kentinde Müslümanların yanı sıra turistlerin ve yağmurdan korunmak için başına şal takan Müslüman olmayan bir kadının bile baskı ve saldırıya maruz kaldığı açıklanmıştı.

Nüfusunun sadece yüzde 0,2'sini Müslümanların oluşturduğu Macaristan'da son dönemde yabancı ve Müslüman karşıtlığının zirve yaptığı belirtiliyor.

Yaklaşık 10 milyonluk nüfusa sahip Macaristan'da, 20 bin civarında Müslüman bulunmasına rağmen siyasilerin yaptığı açıklamalar nedeniyle, ülkedeki Müslümanların tehdit oluşturduğu algısı yaratılıyor. 

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