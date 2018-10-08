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Macaristan Erdoğan'ı böyle bekliyor!

Macaristan Cumhurbaşkanı Janos Ader'in davetine icabetle bu ülkeye resmi ziyarette bulunacak olan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 8-9 Ekim'deki programı dolayısıyla Budapeşte'nin simgelerinden Zincir Köprüsü (Lanchid) Türk ve Macar bayraklarıyla süslendiği görüldü.

08 Ekim 2018 Pazartesi 12:52
Macaristan Erdoğan'ı böyle bekliyor!

Budapeşte Polis Merkezi'nden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçeceği güzergahlarda güvenlik önlemi dolayısıyla araç park edilemeyeceği ve Zincir Köprüsü ile birçok cadde ve meydanın kapatılacağı bildirildi.

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ZİYARET PROGRAMI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Ader, Meclis Başkanı Laszlo Köver ve Başbakan Viktor Orban ile bir araya gelecek.

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Ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Başbakan Orban ile Budapeşte'deki Gül Baba Türbesi'nin resmi açılışını yapması, İş Forumu'na katılması ve Galiçya Şehitliği'ni ziyaret etmesi öngörülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
MacaristanErdoğan
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