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Macron, Barzani'den referandumun ertelenmesini istedi

Fransa Cumhurbaşkanı EmmanuelMacron'un, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani'den 25 Eylül referandumunun ertelenmesini talep ettiği bildirdi.

21 Eylül 2017 Perşembe 21:06
Macron, Barzani'den referandumun ertelenmesini istedi

Fransa Cumhurbaşkanı EmmanuelMacron'un, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani'den 25 Eylül referandumunun ertelenmesini talep ettiği bildirdi.

Barzani'nin ofisinden yapılan açıklamada Macron ve Barzani'nin telefon görüşmesinde Peşmerge'nin terör örgütü DEAŞ ile mücadeledeki önemli rolü ve referandumu ele aldıkları ifade edildi.

Macron'un Barzani'ye Fransa'nın Irak'ın bütünlüğünü ve IKBY halkının haklarını anayasa çerçevesinde desteklediğini belirtip, referandumun da ertelenmesini talep ettiği kaydedildi.

Referandumun ertelenmesi isteğine karşılık Barzani'nin ise Macron'a, referandumun zamanında düzenleneceğini, diyalog kapsının kapatılmadığını, referandum sonrası Erbil'in Bağdat ile görüşeceği yanıtını verdiği belirtildi.

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