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Macron: "Benim Suriye'deki düşmanım DEAŞ"

Macron: "Biz Esed'in gitmesi için değil, Suriye halkının özgürce seçim yapmasına olanak sağlayacak bir siyasi süreç için çalışmalıyız. Fransa, ABD ve İran arasında ara buluculuk rolü üstlenebilir"

20 Eylül 2017 Çarşamba 09:42
Macron: "Benim Suriye'deki düşmanım DEAŞ"

 Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Benim Suriye'deki düşmanım DEAŞ çünkü Fransa'ya saldıran onlardı, Beşşar Esed değil. Esed suçlu, en başta da Suriye halkının düşmanı ve işlediği suçlar nedeniyle cezalandırılmalı ama gidip gitmeyeceğine Suriye halkı karar vermeli." dedi.

Macron, Birleşmiş Milletler (BM) 72. Genel Kurulu Görüşmeleri kapsamında BM Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, Suriye'deki süreci değerlendirdi.

Suriye'de hedeflerinin barışın ve istikrarın sağlanması olduğunu ve bunun için kapsayıcı bir siyasi sürecin başlatılması gerektiğini anlatan Macron, uzun vadede Esed'in kalamayacağını ancak siyasi geçiş sürecinde herkesin kendisine yer bulması gerektiğini belirtti.

Macron, 2011 yılından bu yana Esed'in gitmesi konusunda şart koşulduğunu ve gösterilen çabaların sonuçsuz kaldığını dile getirerek, bundan sonrası için "pragmatik bir yaklaşım" gerektiğini söyledi.

EmmanuelMacron, şöyle konuştu: "Benim Suriye'deki düşmanım DEAŞ çünkü Fransa'ya saldıran onlardı, BeşşarEsed değil. Esed'in suçlu, en başta da Suriye halkının düşmanı ve işlediği suçlar nedeniyle cezalandırılmalı ama gidip gitmeyeceğine Suriye halkı karar vermeli. Biz Esed'ingitmesi  için değil, Suriye halkının özgürce seçim yapmasına olanak sağlayacak bir siyasi süreç için çalışmalıyız."

FRANSA'DAN ABD VE İRAN'A ARA BULUCULUK TEKLİFİ

İran'ın Suriye'deki rolünü de değerlendiren Macron, sahada etkili bir ülke olarak İran'ın masada yer alması gerektiğini kaydetti.

Fransa'nın, ABD ve İran arasında ara buluculuk rolü üstlenebileceğini vurgulayan Macron, "Suriye sorununu masada İran ile çözmezsek, etkili bir çözüm bulamayız. İran sahada nüfuz sahibi olan güçler arasında yer alıyor." değerlendirmesini yaptı.

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