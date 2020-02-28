Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Canan Karatay'ın açıklamasından sonra kelle paçaya ilgi arttı
"Kelle Paça koronavirüsten koruyor"
Okulda, eğitim ve iş yerinde mesai kavramı 20 yıl içinde sona erecek
Bu kavramlar artık sona erecek!
Mars'ta deprem olduğu kanıtlandı!
Mars'ta deprem olduğu kanıtlandı!
Koronavirüsü'nden iyileşenler yeniden hastalanıyor
İyileşenler yeniden hastalanıyor...
Yapay zeka en tehlikeli bakterileri öldürmenin yolunu buldu
Bakterileri öldürmenin yolunu buldu

Macron: İdlib'de son günlerde yaşananları kınıyorum

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, "Suriye ve özellikle İdlib'de son günlerde yaşananları kınıyorum. Esed rejimi ve destekçilerinin düzenlediği saldırılar, terörle mücadeleye yönelik değil bu aynı zamanda insani bir skandal." dedi.

28 Şubat 2020 Cuma 02:18
43 Okunma
Macron: İdlib'de son günlerde yaşananları kınıyorum

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İdlib'de son günlerde yaşananları kınadığını belirterek, "Esed rejimi ve destekçilerinin düzenlediği saldırılar, terörle mücadeleye yönelik değil bu aynı zamanda insani bir skandal." dedi.

Napoli kentinde düzenlenen "35. İtalya-Fransa Hükümetlerarası Zirve"nin ardından İtalya Başbakanı Conte ile Macron ortak basın toplantısı düzenledi.

Ev sahibi Başbakan Conte, bu zirveyle iki ülke arasındaki sorunların giderilmesi gerektiği konusunda fikir birliği oluştuğunu söyledi.

"Fransa ve İtalya, AB'yi güçlendirmek için beraber çalışmak istiyor." diyen Conte, ekonomi, iklim değişikliği ve göç gibi konularda Fransa ile çalışmanın önemli olduğunu ifade etti.

Conte, İtalya ile Fransa arasında 86 milyar avroluk ticaret hacmi bulunduğuna dikkati çekerek, iki ülke ekonomilerinin birbirlerini tamamlayıcı nitelikte olduğunu vurguladı. 

Libya konusunda, Berlin sürecinin esas alınması gerektiğinin altını çizen Conte, bu konuda yapılan çalışmaların hızlanması gerektiğini kaydetti.

Conte, Libya'da barışın sağlanması gerektiğine işaret ederek, Suriye'de de askeri çözümle bir sonuca varılamayacağını söyledi.

İtalya hükümetin "büyük bir sorumlulukla" yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele ettiğine değinen Conte, "Sınırların kapatılması, geri dönüşü olmayan ekonomik ve uygulanamaz hasar olacaktır." dedi.

"BMGK bu konuda sorumluluğunu almalı"

Konuk lider Macron ise Libya konusunda İtalya ile yakın çalıştıklarını ve Fransa-İtalya arasındaki askeri iş birliğinin güçleneceğini ifade etti.

Suriye ve özellikle İdlib'de son günlerde yaşananları kınadığını vurgulayan Macron, şöyle devam etti:

"Esed rejimi ve destekçilerinin düzenlediği saldırılar, terörle mücadeleye yönelik değil bu aynı zamanda insani bir skandal. Sağlık merkezlerinin yıkılması, uluslararası insani hukukun ihlal edilmesi ve sivillere yönelik saldırılar kabul edilemez. BMGK bu konuda sorumluluğunu almalı."

Macron, yeni tip koronavirüs ile mücadele eden İtalya ile dayanışma içerisinde olduğunu vurgulayarak, "Koronavirüs sorunu ancak uluslararası ve Avrupa düzeyinde bir koordinasyonla çözülebilir." dedi.

Fransa'da virüs salgınını yönetmek için kriz masası oluşturulduğunu açıklayan Macron, uzmanlara göre virüsle mücadele etmek için sınırları kapatmanın etkili bir yöntem olmadığını belirtti.

Macron, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) bu yönde bir görüşü bulunduğunu, bu nedenle sınırları kapatmayacaklarını kaydetti.

Basın toplantısı öncesinde iki ülke arasında eğitim, savunma ve ekonomi alanında bazı anlaşmalar imzalandı.

Anahtar Kelimeler:
FransaİdlibSuriye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
NATO'dan rejim ve Rusya'ya çağrı: Saldırılara son verin
NATO'dan rejim ve Rusya'ya çağrı: Saldırılara son verin
Almanya Dışişleri Bakanı: Moskova ve Şam savaş suçu işliyor
Almanya Dışişleri Bakanı: Moskova ve Şam savaş suçu işliyor
Fransa, Corona virüse karşı yeni önlemler aldı
Fransa, Corona virüse karşı yeni önlemler aldı
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim