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Macron, koronavirüse AB Liderler Zirvesi'nde yakalanmış olabilir

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, koronavirüse geçen hafta yapılan AB Liderler Zirvesinde yakalanmış olabileceği iddia edildi.

17 Aralık 2020 Perşembe 22:05
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Macron, koronavirüse AB Liderler Zirvesi'nde yakalanmış olabilir

Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, France 5 kanalında yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a virüsün Elysee Sarayı'nda düzenlenen yemekte bulaşmadığını söyledi.

Macron'un, COVID-19'a 10-11 Aralık'ta Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'nde yakalanmış olabileceğine dikkati çeken Veran, liderlerin zirve sırasında büyük bir salonda akşam yemeğinde bir araya geldiğini söyledi.

'Macron, 6 kişi yasağını ihlal etti'

Mediapart internet sitesinin haberinde, Macron'un dün akşam Elysee Sarayı'nda Başbakan Jean Castex ve siyasi partilerin Ulusal Meclis'teki grup başkanvekilleri ile bir araya geldiği yemekte 10 kişinin bulunduğu aktarıldı.

Haberde, Macron'un 6'dan fazla kişinin bir araya gelmesi yasağını ihlal ettiği bilgisine yer verildi.

Macron'un belirtiler göstermesinin ardından yapılan COVID-19 testinin pozitif çıktığı açıklanmıştı.

Macron, 14 Kasım'da yaptığı açıklamada bir yemek masasında 6'dan fazla kişinin bir araya gelmemesi gerektiğini belirtmişti.

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