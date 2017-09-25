Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
102383
ALTIN
146.755
DOLAR
3.5227
STERLİN
4.7560
EURO
4.1876
Açlık krizlerini önlemenin 10 etkili yolu
Açlık krizlerini önlemenin 10 etkili...
Uzmanlar: "Uyku ve düzenli cinsel ilişki paradan daha güçlü"
"Uyku ve düzenli seks paradan...
'Çekici' olduğu için işten atıldı
'Çekici' olduğu için işten atıldı
İş arkadaşı tacizi daha büyük depresyona yol açıyor
İş arkadaşı tacizi depresyona sürüklüyor
California'nın resmi dinazoru oldu
Ördek gagalı dinazor o eyaletin

Macron senatodan umduğunu bulamadı!

Fransa'da parlamentonun üst kanadı senatoda görev yapan 348 senatörden 170'inin değiştiği kısmi seçimde, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Cumhuriyet Yürüyüşü Hareketi sandalye kaybetti...

25 Eylül 2017 Pazartesi 10:24
Macron senatodan umduğunu bulamadı!

 Fransa'da parlamentonun üst kanadı senatoda görev yapan 348 senatörden 170'inin değiştiği kısmi seçimde, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Cumhuriyet Yürüyüşü Hareketi sandalye kaybetti.

Senatonun 170 koltuğunun yeni sahibinin belirlendiği seçimin kesinleşmemiş sonuçlarına göre, iktidardaki Cumhuriyet Yürüyüşü Hareketinin senatodaki sandalye sayısı 29'dan 23'e düştü.

Merkez sağ Cumhuriyetçiler Partisi 142 olan senatör sayısını 149'a yükseltirken, yine merkez sağ Merkezci Birlik Grubu'nun 42 olan sandalye sayısı 48'e çıktı.

Sosyalist Partinin önderlik yaptığı Sosyalist Grubunun senatör sayısı 86'dan 68'e inerken, aşırı sol Boyun Eğmeyen Fransa Hareketinin liderliğindeki Komünist, Cumhuriyetçi ve Vatandaş Grubunun sandalye sayısı 18'den 9'a düştü.

Avrupa Demokratik ve Sosyal Seferberlik Grubunun senatör sayısı 16'dan 13'e inerken, aşırı sağcı Ulusal Cephe 2 sandalyesini korudu.

Hiçbir gruba bağlı olmayan senatör sayısı 35 olurken, 1 senatör ise henüz belirlenmedi.

Senato seçimlerinde tek Türk kökenli aday olan Val-de-Marne bölgesinden Cumhuriyetçiler Partisinden Metin Yavuz ise seçilemedi.
Fransa'da bir senatör 6 yıllığına seçilirken, uygulanan sistemle her üç yılda bir, senatonun bir bölümü yenileniyor.

Seçime, Paris'teki tarihi Lüksemburg Sarayı'nda 6 yıl boyunca görev yapmak için bin 996 aday başvurmuştu.

Milletvekili genel seçiminden farklı olarak, senato seçimlerinde halk değil, sadece "seçilmişler" oy kullanabiliyor. Bunlar, senatörlerin aday olduğu seçim bölgesindeki "seçilmiş kişiler" anlamına geliyor. Fransa'da sayıları yaklaşık 162 bin olan senatör ve milletvekilleri, bölge, departman ve belediye meclislerinin üyeleri, senatörleri seçmek için oy verebiliyor.

SAYI NÜFUSA GÖRE BELİRLENİYOR

Seçim bölgelerini oluşturan şehirlerin nüfusuna göre senatör sayıları belirleniyor. Paris'te 12 senatör seçilirken bu sayı Bas-Rhin'de 5, Loreze'de ise 1 oluyor.

Senatör seçilebilmek için adayların 24 yaşını doldurmuş olmaları gerekiyor. 2011'de yapılan bir değişiklikle 30 olan minimum adaylık yaşı 24'e indirildi.

Öte yandan adaylar, seçim kampanyası süresince mali denetime tabi tutuluyor. Senatörler gelir ve giderlerini seçimlerden sonra, bu konuda yetkilendirilmiş olan ulusal komisyona sunmak zorunda.

Yarı başkanlık sistemiyle yönetilen Fransa'da cumhurbaşkanı büyük oranda söz sahibi. Bu sistemde, yürütmeyi cumhurbaşkanının atadığı başbakan ve başkanlık ettiği Bakanlar Kurulu gerçekleştirirken yasama işlevini ise iki kanatlı parlamento yerine getiriyor.

Parlamentonun alt kanadını 577 üyesi bulunan ulusal meclis, üst kanadını ise 348 üyeli senato oluşturuyor.

Ulusal meclis ve senato arasındaki işlevsel farkı anlatabilmek için Fransızlar, "Ulusal meclis siyaset yapar, senato ise hukuka uygun olup olmadığını denetler." ifadelerini kullanıyor.

Fransa'da cumhurbaşkanının ulusal meclisi lağvetme yetkisi bulunurken, bu yetki senato için söz konusu olmuyor. Cumhurbaşkanının herhangi bir nedenle görevinden ayrılması durumunda yerine senato başkanı geçiyor.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Çekici' olduğu için işten atıldı
'Çekici' olduğu için işten atıldı
Referandum Türkiye'ye tehdit değil
Referandum Türkiye'ye tehdit değil
California'nın resmi dinazoru oldu
California'nın resmi dinazoru oldu

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim