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Macron: Türkiye'ye saygı duyuyoruz ve diyaloğa hazırız

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye'ye saygı duyduklarını ve bu ülkeyle diyaloğa hazır olduklarını ifade etti.

23 Eylül 2020 Çarşamba 09:19
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Macron: Türkiye'ye saygı duyuyoruz ve diyaloğa hazırız

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurulu'na yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle video mesajla katıldı.

"Türkiye'ye saygı duyuyoruz ve onunla diyaloğa hazırız"

Doğu Akdeniz'de yeniden çatışma alanını engellemek ve uluslararası hukuka saygı gösterilmesi için etkili diyaloğun oluşturulması gerektiğini dile getiren Emmanuel Macron, Korsika'da düzenlenen Avrupa Birliği (AB) üyesi Güney Avrupa Ülkeleri Zirvesi'nde bu çağrının yapıldığını hatırlatarak, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'ye saygı duyuyoruz ve onunla diyaloğa hazırız. Türkiye'den Avrupa'nın egemenliğine ve uluslararası hukuka saygı göstermesini, Libya ve Suriye'deki eylemlerini açıklığa kavuşturmasını bekliyoruz. Hakaretler etkili değil. Tüm bu sözler ve eylemlerin, devletlerin arasındaki sorumluluğa dayalı ilişkilerde yeri yok. Biz, Avrupalılar, diyaloğa hazırız."

Macron, müttefikler ile uluslararası hukuka saygı göstererek ve iş birliği içerisinde hareket edilmesi gerektiğini savunarak, bu prensiplerin müzakereye açık olmadığını iddia etti.

BM'nin Libya'ya yönelik silah ambargosuna saygı gösterilmesi gerektiğini ifade eden Emmanuel Macron, ülkesinin BM'nin himayesinde Çin'de Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ne uluslararası gözlemcilerin gitmesini istediklerini belirtti.

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