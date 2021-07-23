Madagaskar Başkanı'na suikast planı: Şüphelilerden biri Fransız

Madagaskar Devlet Başkanı Andry Rajoelina’ya yönelik suikast planıyla ilgili detaylar gün yüzüne çıkmaya başladı.

Doğu Afrika’daki ada ülkesinin Kamu Güvenlik Bakanı Rodellys Fanomezantsoa Randrianarison, suikast planıyla ilgili tutuklanan 6 şüpheliden 1’inin Fransız, olduğunu açıkladı.

Bakanın perşembe akşamı yaptığı açıklamada; “Tutuklanan kişilerden biri Fransız, ikisi hem Fransız hem Madagaskar vatandaşı (çifte vatandaş), kalan 3 şüpheli ise Madagaskarlı” ifadesini kullandı.

Başkan Andry Rajoelina’nın Danışmanı Patrick Rajoelina, olayla ilgili olarak tutuklanan 2 kişinin eski Fransız ordusu mensubu olduğunu açıklamıştı.