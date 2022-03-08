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Madalyalı Rus general Vitali Gerasimov öldürüldü

Rusya-Ukrayna savaşının 13. gününe girilirken, sıcak bölgeden yeni haberler gelmeye devam ediyor. Rus ordusu Başkent Kiev'in kapısına kadar dayanırken, sivillerin tahliyesi sürüyor. Ukrayna ordusu tüm gücüyle direnirken, Rus ordusundaki madalyalı generallerden olan Tümgeneral Vitali Gerasimov'un öldürüldüğü iddia edildi. İşte Rusya-Ukrayna savaşında son durum...

08 Mart 2022 Salı 10:07
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Madalyalı Rus general Vitali Gerasimov öldürüldü
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Rusya'nın Ukraybna'yı işgal girişimi sürüyor. 13. gününe girilen savaşta dün gerçekleşen 3. tur barış görüşmeleri de sonuçsuz kaldı. Rus ordusu Kiev'i kuşatırken; Moskova yönetimi, Ukrayna'nın Kiev, Harkiv, Çernigiv, Sumi ve Mariupol şehirlerinde sivillerin tahliyesi için bugün Moskova saati ile 10.00’dan itibaren geçici ateşkes ilan etti. Savaşın başından bu yana ilk kez başkanlık ofisinden halka seslenen Zelenskiy "müzakerelere devam" mesajı verirken, kimseden korkmadığını duyurdu.

 RUS GENERAL VİTALİ GERASİMOV ÖLDÜRÜLDÜ

Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Direktörlüğü, Rus general 41. Ordu Kurmay Başkanı Tümgeneral Vitali Gerasimov'un Harkiv yakınlarındaki çatışmada öldürüldüğünü iddia etti.

Gerasimov'un ikinci Çeçen Savaşı'nda ve Rusya'nın Suriye'deki operasyonlarında yer aldığı belirtildi.

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