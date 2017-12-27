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Maden ocağında göçük: 5 madenci öldü!

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Afganistan'da maden ocağında göçük altında kalan 5 madenci öldü...

27 Aralık 2017 Çarşamba 11:31
Maden ocağında göçük: 5 madenci öldü!
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Afganistan'ın kuzeyindeki Samangan'da kömür ocağında meydana gelen göçükte 5 madenci hayatını kaybetti.

Samangan Valiliği Sözcüsü Sıddık Azizi, Dere-i Suf Bala ilçesindeki Dehene-i Tura kömür madeninde göçük meydana geldiğini açıkladı.

Azizi, göçük olduğunda madende bulunan 10 kişiden 4'ünün kurtulduğunu, 5'inin cesedinin bulunduğunu söyledi.

Sözcü Azizi, Samangan'da bulunan madenlerin birçoğunda kaçak kazı yapıldığını kaydetti.

Madende mahsur kalan bir işçinin bulunması için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

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