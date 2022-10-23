Madrid'de koyunlar şehre indi

Bin 200'den fazla koyun ve 200 keçi, 29. "Trashumancia Şenliği" kapsamında Madrid'in sembolik sokaklarında geçit töreni yaptı.

SABAHIN ERKEN SAATLERİNDE TOPLANDILAR

Sabahın erken saatlerinden itibaren, çok sayıda insan, koyunları görmek için Casa de Campo'nun çevresinde toplandı.

Yetişkinler bol bol fotoğraf çekerken şenlikte en çok eğlenenler ise çocuklar oldu.

Yedi yaşındaki çocuğuyla birlikte şenliğe gelen Javier, "Geçen yıl o kadar beğendi ki bugün tekrar ettik. İlk başta onlardan biraz korktu, ancak daha sonra korkmadan onları okşayabileceğini gördü" dedi.