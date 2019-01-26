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Maduro karşıtı koalisyonun gizli diplomasi yürüttüğü iddiası

26 Ocak 2019 Cumartesi 10:22
Maduro karşıtı koalisyonun gizli diplomasi yürüttüğü iddiası

Venezuela'da kendisini geçici devlet başkanı ilan eden Meclis Başkanı Juan Guaido'yu tanıma konusunda ABD'ye katılan Latin Amerika ülkeleri koalisyonunun haftalar önce bir araya gelerek gizli diplomasi yürüttüğü iddia edildi.

Associated Press haber ajansının gizli görüşmelere katılan yetkililere dayandırdığı habere göre, Guaido'yu tanıyan Latin Amerika ülkelerinin sayısı yürütülen gizli diplomasi sonucu arttı.

Guaido'nun, geçen aralık ayı ortalarında muhalefetin Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun yemin töreni sırasındaki protesto stratejilerine ilişkin bilgi vermek için Washington, Kolombiya ve Brezilya'yı ziyaret ettiği belirtilen haberde, Guaido'yu devlet başkanı olarak tanıyan Latin Amerika ülkeleri koalisyonunun haftalar önce bir araya gelerek gizli diplomasi yürüttüğü öne sürüldü.

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Guaido'nun ''muhalefetin bazen havalimanlarında seyahat etmesi engellendiği'' gerekçesiyle şüphe uyandırmamak için gizlice Kolombiya sınırından geçerek Venezuela'dan ayrıldığı ifade edilen haberde, Guaido'nun şifreli mesajlarla iletişim kurduğu kaydedildi.

Haberde, ismi açıklanmayan bir Amerikalı yetkili, Guaido'nun siyasi danışmanına aracılar ile haber gönderildiğini söyledi.

Çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido, muhaliflerin mitinginde kendisini geçici devlet başkanı ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmıştı.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ise başkent Caracas'taki Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores'in balkonundan binlerce Venezuelalıya seslenmiş, ABD ile tüm ilişkileri kestiğini ve bu ülkenin diplomatlarına Venezuela'yı terk etmeleri için 72 saat süre tanıdığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, başta bu talebi kabul etmeyerek ABD Büyükelçiliğinin açık tutulacağını açıklamış ancak dün personel sayısının güvenlik sebebiyle azaltılacağını belirtmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Venezuela
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