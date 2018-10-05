Mağusa Gelişim Akademisi’nde Sinema Eğitimleri Başladı

Gazimağusa Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre, 2 Ekim’de başlayan “Film Okuma” ve “Kısa Film Yapımı” kursları, ödüllü kısa film yönetmeni Mert Yusuf Özlük tarafından veriliyor.



Her Salı saat 19:00’da yapılacak olan kursa katılmak isteyenler MGA’nın 0392 365 27 60 numaralı telefonunu arayarak kayıt yaptırabilir.