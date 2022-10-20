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Mahkumla ilişki yaşadığı için hapse atıldı...

İngiltere’nin Galler bölgesindeki Bridgend'deki B kategorisi Parc Hapishanesi'nde geçtiğimiz günlerde ilginç bir olay yaşanmıştı. Her ikisi de 25 yaşındaki hemşire Elyse Hibbs ve gözaltı memuru Ruth Shmylo’nun ismi açıklanmayan bir mahkumla ilişki yaşadıkları iddia edilmişti. Hemşire Hibbs mahkumla ilişkisini kabul ederken görevi kötüye kullanma suçundan 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

20 Ekim 2022 Perşembe 10:10
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Mahkumla ilişki yaşadığı için hapse atıldı...



İngiltere’nin Galler bölgesinde bir cezaevindeki iki personelin aynı mahkuma aşık olması ve ilişki yaşadıklarının iddia edilmesi bir anda ortalığı karıştırdı. Mahkumun adı gizli tutulurken gözaltı memuru Shmylo'nun iddia edilen beş aylık ilişkisinin Aralık ve Nisan 2021 arasında gerçekleştiği söylendi. Hemşire Hibbs'in daha sonra Mayıs ve Temmuz ayları arasında aynı adamla ilişki kurduğu iddia edildi.Hapishane hemşiresi kendisini sevdiğini söylediği mahkumla uygunsuz ilişki yaşadığını kabul ettikten sonra altı ay hapis cezasına çarptırıldı.

TEDAVİ SIRASINDA TANIŞTILAR

Hibbs, Eylül 2018'den beri hapishanede çalışıyordu ve annesine ve arkadaşına Instagram'da hemşireyi takip etme talimatı vermeden önce ona tıbbi tedavi verdiğinde mahkumla tanıştı. Hibbs mahkûma numarasını verdiğinde, birbirlerini aramaya başladılar. Savcı Matthew Cobbe, cezaevi telefononun kayıt altına alınan bu telefon görüşmelerini incelediklerinde birbirleriyle flörtöz bir tavırda konuştuklarını dile getirdi.

Cezaevi işleyişi ve personeline ilişkin olarak konuşmalar yaptığı tespit edilen Hibbs, mahkemede mahkum tarafından manipüle edildiğini ve duygusal baskıya maruz kaldığını söyleyerek kendisini savundu. Hibbs, bir kamu dairesinde görevi kötüye kullanmaktan suçlu bulundu ve mahkûm tarafından sömürüldüğünü ve kendisini tehdit ettiğini, bu yüzden onunla temasını kesmediğini iddia etti.

“FİZİKSEL YAKINLIK KURMADILAR”

Sanığın telefon görüşmeleri sırasında kendisini aramamasını söyleyen birkaç cümlenin dışında görüşmelerin devam ettiği tespit edildi. Müfettişlerin incelemesi sonucunda Hibbs'in telefon numarasının mahkumlar için onaylanmış aramalar listesinde bulduktan sonra tutuklandı ve o zamandan beri hemşirelik görevinden resmi olarak uzaklaştırıldı.

Hibbs'i savunan Adam Sharp, müvekkilinin ilişkiden maddi kazanç sağlamadığını ve organize suça yardım etmediğini söyledi. Bay Sharp, "Suistimal yüz yüze değildi, fiziksel yakınlık içinde bile değildi” dedi.

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