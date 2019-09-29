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Makarna ve su için 2 bin 700 lira hesap

İtalya'nın başkenti Roma'da iki turist, iki tabak makarna ve bir su için yaklaşık 430 euro yani yaklaşık 2 bin 700 tl hesap ödediğini iddia etti. Eğer iddia doğrulanırsa restoran cezalandırılabilir.

29 Eylül 2019 Pazar 11:15
Makarna ve su için 2 bin 700 lira hesap

BBC Türkçe'nin haberine göre, olay 4 Eylül'de Roma'nın merkezindeki bir restoranda yaşandı.

Öğle yemeği yiyen iki Japon turist, kendilerine çıkarılan 430 euro, yaklaşık 2 bin 700 tl faturayı internette yayımladı. Faturada 349 euro hesap ve 80 euro da bahşiş yazdığı görülüyor.

Turistler, bu hesabın iki tabak deniz ürünlü makarna ve su için çıkarıldığını iddia ediyor. Restoran sahibi ise fiyatların şeffaf olduğunu ve makarnaların en fazla 16 euro olduğunu söyledi.

Eğer turistlerin iddiaları doğrulanırsa restoran ceza alabilir.

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Son Güncelleme: 29.09.2019 11:18
Anahtar Kelimeler:
HesapItalya
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