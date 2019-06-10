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Malezya'da nehirdeki kirli suyu kullanan 14 kişi öldü

Malezya'nın Kelantan eyaletine bağlı köydeki nehrin kirli suyunu kullanan 14 kişi yaşamını yitirdi.

10 Haziran 2019 Pazartesi 12:56
Malezya'da nehirdeki kirli suyu kullanan 14 kişi öldü
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Malezya basınında yer alan haberlere göre, Kelantan'a bağlı Kuala Koh köyünde yaşayan ve ülkede "Orang Asli" (yerli halk) olarak adlandırılan bir grubun üyeleri, nehir suyunu kullandıktan sonra hastenelik oldu.

Yetkililer, akciğer enfeksiyonu kapan 14 kişinin ölümüne neden olan hastalığın henüz tanısının konulamadığını belirtti.

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Nehir suyunu kullanan çok sayıda köy sakini de rahatsızlanırken, sudaki kirlenme nedeniyle köy halkının susuzluk çektiği vurgulandı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Sosyal Refah Bakanı Waytha Moorthy, ölümlerin zatürreden kaynaklanmış olabileceğini belirterek, vakalara ilişkin incelemelerin sürdüğünü söyledi.

Bu arada, Malezya'daki bazı yardım kuruluşları, su kirliliğinden etkilenen köy sakinlerine taze yemek, su ve tıbbi malzeme gönderilmesi için yardım kampanyası başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
Malezya
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