Malezya'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 40'a çıktı

Ölenlerin 11'inin Malezya, diğerlerinin ise Nepal, Endonezya, Myanmar, Bangladeş ve Hindistan vatandaşı olduğu kaydedildi. Ölenlerden 4 kişinin kimliğinin ise tespit edilemediği belirtildi.



Kuala Lumpur ve Selangor'da yüzlerce iş yerine baskın düzenlenmiş, ülkedeki sivil toplum kuruluşlarından Malezya Suç Önleme Vakfı, hükümete sahte içki satışı ya da üretimi yapanlara hapis cezası getirilmesi çağrısında bulunmuştu.



Sahte içkiden ölümlerle ilgili yürütülen soruşturmada 10 kişi gözaltına alınmıştı.