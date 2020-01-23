Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
banner2
Piyasalar virüs kaptı!
Piyasalar virüs kaptı!
İrlanda'nın ıssız adasında kahve dükkânı işletecek iki kişi aranıyor
İrlanda'nın ıssız adasında kahve dükkânı...
Elon Musk Mars planını açıkladı
Elon Musk Mars planını açıkladı
Düzenli çikolata tüketmek o hastalığa iyi geliyor!
Düzenli çikolata tüketmek o hastalığa...
Tatlı krizlerine son vermenin 8 etkili yolu
Tatlı krizlerine son vermenin 8...

Malezya'da yolcu uçağının motoru alev aldı

Malezya'nın Kota Baru şehrinde kalkışa hazırlanan Malindo Hava Yolları'na ait bir yolcu uçağının motoru yandı.

23 Ocak 2020 Perşembe 11:11
Malezya'da yolcu uçağının motoru alev aldı

Malezya basınında yer alan haberlere göre, Lion Hava Yolları grubunun alt kuruluşlarından Malezya merkezli Malindo Hava Yolları'na ait ATR 72–600 model uçak, Kota Baru'daki Sultan Ismail Petra Havalimanı'ndan Subang'daki Sultan Abdul Aziz Şah Havalimanı'na hareket etmek üzereyken arıza yaşandı.

43 yolcu ve 7 kabin ekibi bulunan uçağın kalkışa hazırlık anında motorlarından birinin alev aldığı ve uçuşun iptal edildiği bildirildi. Arızanın ardından uçuşları iptal edilen yolcular, aynı hava yollarına ait uçağın bir sonraki Subang seferine yönlendirildi.

Şirketten yapılan açıklamada motor arızasının sebeplerinin araştırıldığı belirtilerek, aksaklık için yolculardan özür dilendi.

Bu arada, Lion Hava Yolları'na ait JT 610 sefer sayılı uçağın 29 Ekim 2018'de başkent Cakarta'dan Pangkal Pinang'a giderken denize çakıldığı kazada 189 kişi hayatını kaybetmişti.

Düşen uçağın Boeing 737 MAX modeli olması nedeniyle Boeing firması, 2019'u son 30 yılın en düşük uçak siparişi ile kapatmıştı. 

Anahtar Kelimeler:
MalezyaYolcuUçakhaber
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Avustralya'da Canberra Havalimanı uçuşlara kapatıldı
Avustralya'da Canberra Havalimanı uçuşlara kapatıldı
Sudan'da kabileler çatıştı: En az 19 kişi öldü
Sudan'da kabileler çatıştı: En az 19 kişi öldü
Girona fırtınaya teslim! Şehrin sokakları köpükle kaplandı
Girona fırtınaya teslim! Şehrin sokakları köpükle kaplandı
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim