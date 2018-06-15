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Malezya'dan BM'nin Filistin kararına destek

Kararın resmi bir ağırlığı olmasa da siyasi bir ağırlığı olduğunun altı çizilerek, tasarının kabul edilmesinden memnuniyet duyulduğu ifade edildi.

15 Haziran 2018 Cuma 09:37
Malezya'dan BM'nin Filistin kararına destek

Malezya Dışişleri Bakanlığı tarafından, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda Filistin halkı için koruma talep eden karar tasarısının kabul edilmesinin memnuniyetle karşılandığı belirtilerek, ülkenin, Filistin-İsrail çatışmasına adil, kalıcı ve barışçıl bir çözüm getirmek için aktif bir rol oynamaya devam edeceği vurgulandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, kararın resmi bir ağırlığı olmasa da siyasi bir ağırlığı olduğunun altı çizilerek, tasarının kabul edilmesinden memnuniyet duyulduğu ifade edildi.

Malezya'nın her zaman Filistin'in destekleyicisi olacağı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

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"Malezya, Filistin davasının her zaman güçlü bir savunucusu olmuş ve Filistinlilerin 1967 öncesi sınırlarına dayanan bağımsız ve egemen bir Filistin devleti kurulmasını desteklemiştir. Malezya, Filistinlilerin vazgeçilmez haklarının yeniden kazanılması için verdiği desteği dile getirmekte kararlı kalmış, Filistin'in başkentinin de Kudüs olduğunu her zaman vurgulamıştır. Malezya, BM üyesi bir devlet olarak temel meseleleri ele alma çabalarına katkıda bulunmaya ve Filistin-İsrail çatışmasına adil, kalıcı ve barışçıl bir çözüm getirmek için aktif bir rol oynamaya devam edecektir."

Türkiye'nin yoğun girişimlerinin ardından Cezayir'in de desteğiyle Filistin tasarısını görüşmek üzere BM Genel Kurulu özel oturumla toplandı. 

BM Genel Kurulunda düzenlenen oturumda, ABD tarafından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) veto edilen Filistin halkı için koruma isteyen tasarı tekrar görüşüldü ve oylamaya sunuldu. 

Karar tasarısı 120 oyla BM Genel Kurulunda kabul edildi. Karara 8 ülke karşı çıkarken, 45 ülke ise çekimser kaldı. Karara karşı çıkan ülkeler arasında, ABD, İsrail, Avustralya, Marshall Adaları, Nauru, Togo, Solomon Adaları ve Mikronezya Federe Devletleri yer aldı.

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