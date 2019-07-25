Malezyalı kadın futbolcu sosyal medyada gündem oldu

Malezyalı serbest stil futbolcusu Hayrunnisa Endang Wahyudi, sosyal medyada popüler oldu. 19 yaşındaki kadın sporcu, yeteneklerini sergilediği Instagram'da 100 binden fazla takipçiye ulaştı.

Malezyalı serbest stil futbolcusu Hayrunnisa Endang Wahyudi, sosyal medyada popüler oldu. 19 yaşındaki kadın sporcu, yeteneklerini sergilediği Instagram'da 100 binden fazla takipçiye ulaştı.

Wahyudi, 16 yaşına kadar futbola hiçbir şekilde merakı olmadığını ve serbest stil tutkusunun birdenbire oluştuğunu belirterek, "Serbest stil futbola 3 yıl önce başladım. Bu spora küçük kardeşimi top oynamaya götürürken merak saldım. Kadın olduğum için erkeklerle futbol oynayamıyordum. Ailem de futbolun kadınlar için zor olduğunu düşünüyordu.

Ben de bu sporu kendime has bir yolla yapmayı denemek istedim ve serbest stil futbolu araştırdım" dedi. Wahyudi, kendisini geliştirmek için haftanın 4 günü antrenman yapıyor.