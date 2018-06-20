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Mali'de 3 toplu mezar bulundu

Mali’nin merkezinde 25 cesedin yer aldığı 3 toplu mezar bulunduğu, Savunma Bakanlığı’nın ordunun mezarlarla ilgisi olduğunu kabul ettiği bildirildi

20 Haziran 2018 Çarşamba 10:43
Mali'de 3 toplu mezar bulundu

Mali basının yerel kaynaklara dayandırdığı haberlere göre, 13 Haziran’da Mopti eyaletindeki Kobaka ve Nantaka semtlerinde Fulani toplumundan çok sayıda kişiyi tutuklandı. Yerel halk, 2 gün sonra bölgede toplam 25 ceset barındıran 3 toplu mezar buldu.

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Savunma Bakanı TienaCoulibaly, yaptığı açıklamada toplu mezarların varlığını ve askerlerin olayla ilgisi olduğunu kabul etti.

Bölgeye gönderilen bilirkişi heyetinin incelemelerinin, toplu mezarların varlığını ve de bazı güvenlik güçlerinin Nantaka ile Kobaka semtlerinden insanların ölümünden sorumlu olduğunu teyit ettiğini belirtenCoulibaly, askeri savcıya olayla ilgili soruşturma açması talimatı verdiğini kaydetti.

Mali’nin merkezindeki Mopti eyaletinde, ciddi güvenlik sorunları yaşanıyor. Ordunun bölgede silahlı gruplar tarafından hedef alınmasının yanı sıra kabileler arası şiddet de görülüyor.

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