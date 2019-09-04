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Mali'de mayın faciası: 20 ölü, 15 ağır yaralı

Mali'de, yolcu otobüsünün yola döşenen mayına çarpması sonucu meydana gelen patlamada 20 kişinin öldüğü, 15 kişinin de ağır yaralandığı bildirildi.

04 Eylül 2019 Çarşamba 10:12
Mali'de mayın faciası: 20 ölü, 15 ağır yaralı

Mali'de, yolcu otobüsünün yola döşenen mayına çarpması sonucu meydana gelen patlamada 20 kişinin öldüğü, 15 kişinin de ağır yaralandığı bildirildi.
Maliactu.net haber sitesine göre, merkez Mopti bölgesinden kuzeydeki Gao kentine yolcu taşıyan bir otobüs, Mopti'ye bağlı Douentza köyüne 30 kilometre mesafede yola döşenen mayına çarptı. Meydana gelen patlamada yolculardan 20'si yaşamını yitirirken, 15'i ise ağır yaralandı. 
Yaralı yolcular sağlık ekiplerince yakın çevredeki sağlık merkezlerine sevk edildi. 
Bölgede son yıllarda terörist grupların faaliyet göstermeye başlamasıyla birlikte mayın kaynaklı patlamalara sıkça rastlanmaya başlandı.
Mopti'ye bağlı Boni kentinde, 2018'de pazarcı esnafını taşıyan bir aracın da mayına çarpması sonucu 30 kişi hayatını kaybetmişti.

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Anahtar Kelimeler:
MaliOtobüs
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