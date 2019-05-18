Mali'deki sellerde ölü sayısı 28'e yükseldi

Mali'nin başkenti Bamako'da etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sellerde yaşamını yitirenlerin sayısının 28'e çıktığı bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, Bamako'da geçen perşembe gününden bu yana etkili olan şiddetli yağışlar kentin birçok bölgesinde sel ve taşkınlara yol açtı.

Yetkililer, sel sularına kapılan ya da taşkınların neden olduğu toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısının 15'ten 28'e yükseldiğini açıkladı.

Yağışlar çok sayıda ev ve iş yerine zarar verdi.

Evlerin çoğunun kerpiçten yapıldığı Mali'de, aşırı yağışlar ölümlere neden olabiliyor.

Bu arada Mali'nin merkezindeki Mopti bölgesinde devriye gezen askerlere yönelik saldırıda 4 asker yaşamını yitirdi.

Yerel basındaki haberlere göre, Mopti bölgesindeki Diafarabe'de devriye yapan askerlere, bölgede faaliyet gösteren silahlı gruplar el yapımı patlayıcılarla pusu kurdu.

Pusunun ardından ateş açan saldırganlara askerlerin karşılık vermesiyle çıkan çatışmada 4 asker hayatını kaybetti, çok sayıda asker yaralandı.

Saldırganlar, askerlere ait ağır silahlarla donanmış bir aracı alarak olay yerinden kaçmayı başardı.

Mali'nin kuzey ve orta kesimleri 2012'den bu yana ayrılıkçı ve etnik çatışmalar ile terör saldırılarına sahne oluyor. Gerek Fransa'nın "Barkhane Operasyonu" adı altında ülkede görevlendirdiği 4 bin asker, gerekse Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde kurulan 15 bin kişilik barış gücü MINUSMA, güvenlik tehdidini ortadan kaldırmayı başaramadı.