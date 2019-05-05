Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Drone'ları hack'lemek meğer 'çocuk oyuncağı'ymış!
Drone'ları hack'lemek çok kolaymış!
Wi-Fi 6 dönemi resmen başlıyor!
Wi-Fi 6 dönemi resmen başlıyor!
Facebook hikayeleri 'tutmaz' denildi, 500 milyonu devirdi!
Facebook hikayeleri 500 milyonu devirdi!
Kahvaltıyı atlamak kalp hastalığından ölüm riskini artırabilir
Kahvaltıyı atlamak kalp hastalığından ölüm...
Günde 10 bardak şekerli çay, yılda 3 kilo aldırıyor
Çaya şeker atanlar dikkat!

Malikiyye ve Maaranaz Köyü teröristlerden arındırıldı

Suriye'nin kuzeyinde bulunan Malikiyye ve Maaranaz köyü, Özgür Suriye Ordusu tarafından terör örgütü YPG/PKK'dan kurtarıldı.

05 Mayıs 2019 Pazar 16:52
Malikiyye ve Maaranaz Köyü teröristlerden arındırıldı
banner44

Suriye'nin kuzeyinde Türkiye sınırı hattında bulunan Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki ÖSO güçleri, terör unsurlarına yönelik operasyon başlattı.

banner41
FOTO: AA

Son haftalarda Türk Silahlı Kuvvetleri ve ÖSO’ya yönelik terörist saldırıların düzenlendiği noktaları hedef alan operasyonda, Fırat Kalkanı Harekatı ile Zeytin Dalı Harekatı bölgeleri arasında bulunan Maaranaz köyü ve Suriye’nin kuzeyindeki Malikiyye köyünü ele geçirildi.

Suriye'de çatışma: Bir yüzbaşı şehit, bir binbaşı yaralı | Son dakikaSuriye'de çatışma: Bir yüzbaşı şehit, bir binbaşı yaralı | Son dakika

ÖSO, kısa süreli bir çatışmanın ardından YPG/PKK'nın çekilmek zorunda kaldığı köye hakim oldu. ÖSO'nun terör örgütüne yönelik operasyonu Malikiye köyü yönünde ilerlerken çatışmalar sürüyor. AA

banner22
Anahtar Kelimeler:
Malikiyye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Irak'ta 100 Bin Çocuk Temiz İçme Suyundan Yoksun
Irak'ta 100 Bin Çocuk Temiz İçme Suyundan Yoksun
Hindistan'daki Fani kasırgası: 16 ölü
Hindistan'daki Fani kasırgası: 16 ölü
Venezuela'da askeri helikopter düştü: 7 ölü
Venezuela'da askeri helikopter düştü: 7 ölü

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim