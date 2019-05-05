Malikiyye ve Maaranaz Köyü teröristlerden arındırıldı

Suriye'nin kuzeyinde Türkiye sınırı hattında bulunan Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki ÖSO güçleri, terör unsurlarına yönelik operasyon başlattı.

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Son haftalarda Türk Silahlı Kuvvetleri ve ÖSO’ya yönelik terörist saldırıların düzenlendiği noktaları hedef alan operasyonda, Fırat Kalkanı Harekatı ile Zeytin Dalı Harekatı bölgeleri arasında bulunan Maaranaz köyü ve Suriye’nin kuzeyindeki Malikiyye köyünü ele geçirildi.

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ÖSO, kısa süreli bir çatışmanın ardından YPG/PKK'nın çekilmek zorunda kaldığı köye hakim oldu. ÖSO'nun terör örgütüne yönelik operasyonu Malikiye köyü yönünde ilerlerken çatışmalar sürüyor. AA