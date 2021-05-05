Malili kadın 9 çocuk dünyaya getirdi: 5'i kız 4'ü erkek

Mali Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Mali vatandaşı Halime Sisi'nin, sezaryen yöntemiyle Kazablanka'da bir sağlık kuruluşunda doğum yaptığı belirtildi.



Anne ve 9 çocuğun sağlık durumlarının iyi olduğu kaydedildi.

Halime Sisi'nin, Mali'nin başkenti Bamako'da yapılan tetkiklerde 7 bebek taşıdığının tespit edildiği, bunun üzerine sağlık durumunun takibi için 30 Mart'ta Fas'a sevk edildiği ancak doğumda 9 bebek dünyaya getirdiği aktarıldı.



Ayrıca doğumla ilgili harcamaların, ülkedeki geçici hükümet tarafından karşılandığı vurgulandı.