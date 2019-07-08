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Malta, Akdeniz'de kurtarılan düzensiz göçmenleri 'şartlı' aldı

Alman sivil toplum kuruluşu (STK) Sea-Eye'ın Akdeniz'de kurtardığı 65 düzensiz göçmeni, "hemen başka ülkelere dağıtmak" şartıyla Malta kabul etti.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 13:31
Malta, Akdeniz'de kurtarılan düzensiz göçmenleri 'şartlı' aldı

Alman STK Sea-Eye'ın, Bodrum'da 2015'te cansız cesedi kıyıya vuran 3 yaşındaki Aylan Kurdi'nin ismini taşıyan gemisiyle Libya açıklarında kurtardığı 65 düzensiz göçmeni Malta kabul etti.

İtalya hükümetinin, geminin İtalya karasularına girmesine izin vermemesi üzerine yönünü Malta'ya çeviren Alman STK'nın gemisine Malta hükümeti "şartlı" onay verdi.

Malta Başbakanı Joseph Muscat, twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Göçmenlerden hiçbiri Malta'da kalmayacak. Bu olay Malta makamlarının sorumluluğunda değildi. Tedaviye ihtiyacı olan gemideki 3 göçmen hemen alınacak." ifadesini kullandı.

Muscat, Aylan Kurdi'deki diğer düzensiz göçmenlerin bir askeri gemi ile Malta'da limana getirileceklerini ve en kısa sürede diğer Avrupa ülkelerine gönderileceklerini ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
MaltaAkdeniZ
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