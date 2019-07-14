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Manchester saldırısı kurbanı anısına annesinin denize bıraktığı şişe İtalya'da bulundu

14 Temmuz 2019 Pazar 15:11
Manchester saldırısı kurbanı anısına annesinin denize bıraktığı şişe İtalya'da bulundu

İngiltere'nin Manchester kentinde 2017'de düzenlenen Arena saldırısında hayatını kaybedenlerden biri olan 14 yaşındaki Sorrell Leczkowski'nin annesinin, kızı anısına denize bıraktığı şişe İtalya'nın Salento kıyılarında bulundu.

Sorrell Leczkowski, 22 Mayıs 2017'de Manchester Arena'da ABD'li şarkıcı Ariana Grande'nin konseri sırasında düzenlenen intihar saldırısında hayatını kaybeden 22 kişiden biriydi.

14 yaşındaki Leczkowski'nin annesi, ölen kızının anısına içine bir mektup ve fotoğraflar koyduğu bir şişeyi denize bıraktı. Bu şişe yaklaşık 2 yıl sonra İtalya'nın güneyindeki Salento bölgesinde, Morciano di Leuca sahilinde bulundu.

İtalyan basınındaki haberlere göre şişenin içindeki mektupta anne Samantha Pearl Hetel Leczkowski kızına hitaben şunları yazmıştı:

"Sen öldüğün an kalbim ikiye bölündü. Bir yanı acıyla dolu, diğer yanı da seninle birlikte öldü. Geceleri dünya uykudayken sık sık uyanıyorum ve yanaklarımda gözyaşlarıyla hatıralar caddesinde yürüyorum. Seni hatırlamak kolay. Bunu her gün yapıyorum. Ama yokluğun kalbimi acıtıyor, bu acı asla gitmiyor. Seni kalbimde saklıyorum ve yeniden kavuşacağımız o mutlu gün gelene kadar orada kalacaksın. Annen"

Anne şişenin İtalya'da kalmasını istedi

Şişeyi bulan temizlik görevlisi, Morciano di Leuca belediyesine haber verdi. Belediye de Sorrell Leczkowski'nin annesi Samantha Pearl Hetel Leczkowski ile temasa geçerek şişenin İtalya'ya ulaştığını söyledi.

Belediyenin sosyal medya aracılığıyla irtibata geçtiği anne, şişenin "denizin ve kaderin götürdüğü yerde", İtalya'da kalmasını istedi. Anne Leczkowski, Morciano di Leuca belediyesinin İtalya davetini ise kabul etti.

Sorrell Leczkowski, Manchester Arena'daki konserde olan kız kardeşini almak için ailesiyle birlikte konser alanına gitmişti. Saldırıda Leczkowski'nin annesi ve büyükannesi de yaralanmış, kız kardeşi ise yara almadan kurtulmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Manchester
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