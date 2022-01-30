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Manchester United oyuncusu Mason Greenwood tutuklandı

Eski kız arkadaşına fiziksel şiddet uyguladığı ve cinsel saldırıda bulunduğu suçlamalarıyla hakkında soruşturma başlatılan Manchester Unitedlı futbolcu Mason Greenwood tutuklandı.

30 Ocak 2022 Pazar 23:07
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Manchester United oyuncusu Mason Greenwood tutuklandı
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da forma giyen Mason Greenwood, sosyal medyada hakkında çıkan iddiaların ardından tutuklandı.

Manchester emniyetinden yapılan açıklamada, sosyal medyada bir kadının, Greenwood tarafından tecavüze ve fiziksel şiddete maruz kaldığına yönelik iddialarının ardından 20 yaşındaki oyuncunun tutuklandığı belirtildi.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Greenwood'un eski kız arkadaşı tarafından sosyal medyada yayınlanan fotoğraflar, video ve ses kayıtları, kısa bir süre sonra silindi.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Manchester United Kulübü ise Greenwood hakkında soruşturma açıldığını, bu süre zarfında İngiliz oyuncunun antrenmanlara ve maçlara alınmayacağını ifade etti.

Anahtar Kelimeler:
Manchester United
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