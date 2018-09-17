Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
94348
ALTIN
243.523
DOLAR
6.2943
STERLİN
8.2835
EURO
7.3588
Okula isteksiz giden çocuğa nasıl davranmalı?
Okula isteksiz giden çocuğa nasıl...
Tembelliğin suçlusu bulundu… Bilim insanları: Boyutuna göre değişiyor
Tembelliğin suçlusu bulundu… Bilim insanları...
Kedisinden ölümcül bakteri kaptı
Kedisinden ölümcül bakteri kaptı
Çift olarak toplam 200 kilo verdiler!
Çift olarak toplam 200 kilo...
Telefonlardaki kulaklık girişi tarih oluyor
Telefonlardaki kulaklık girişi tarih oluyor

Mangkhut Tayfunu: 2,5 Milyon Kişi Tahliye Edildi

Asya'da bu yılın en sert fırtınası olarak kayıtlara geçen Mangkhut Tayfunu, Filipinler'in ardından Çin'in güneyine ulaştı.

17 Eylül 2018 Pazartesi 14:39
Mangkhut Tayfunu: 2,5 Milyon Kişi Tahliye Edildi

Asya'da bu yılın en sert fırtınası olarak kayıtlara geçen Mangkhut Tayfunu, Filipinler'in ardından Çin'in güneyine ulaştı.

Saatte 162 kilometreye ulaşan bir hıza sahip olan tayfun nedeniyle ikisi Çin'de, 64'ü Filipinler'de olmak üzere en az 66 kişi yaşamını yitirdi.

Çin'de en yüksek uyarı düzeyi olan kırmızı alarm verilirken, yaklaşık 2,5 milyon kişi de önlem amacıyla evlerinden tahliye edildi. Resmi açıklamalara göre, 200'den fazla kişi yaralandı. Bazı yerlerde su yüksekliği 3,5 metreye ulaştı.

Tayfun nedeniyle Çin ve Filipinler'de yüzlerce uçuş iptal edildi, tren seferleri durduruldu ve bazı karayolları kapatıldı.

Çin'in nüfus yoğunluğu en yüksek olan eyaletlerinden Guangdong'da halka evlerinden çıkmamaları çağrısı yapıldı

banner22
Anahtar Kelimeler:
Mangkhut Tayfunu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ülkede panik yayılıyor... Çilekten sonra bu kez muz!
Ülkede panik yayılıyor... Çilekten sonra bu kez muz!
ABD'de kasırga nedeniyle uzun benzin kuyrukları oluştu
ABD'de kasırga nedeniyle uzun benzin kuyrukları oluştu
Ukrayna, Rusya ile 'dostluk anlaşmasını' sonlandırdı
Ukrayna, Rusya ile 'dostluk anlaşmasını' sonlandırdı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim