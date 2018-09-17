Mangkhut Tayfunu: 2,5 Milyon Kişi Tahliye Edildi

Asya'da bu yılın en sert fırtınası olarak kayıtlara geçen Mangkhut Tayfunu, Filipinler'in ardından Çin'in güneyine ulaştı.



Saatte 162 kilometreye ulaşan bir hıza sahip olan tayfun nedeniyle ikisi Çin'de, 64'ü Filipinler'de olmak üzere en az 66 kişi yaşamını yitirdi.



Çin'de en yüksek uyarı düzeyi olan kırmızı alarm verilirken, yaklaşık 2,5 milyon kişi de önlem amacıyla evlerinden tahliye edildi. Resmi açıklamalara göre, 200'den fazla kişi yaralandı. Bazı yerlerde su yüksekliği 3,5 metreye ulaştı.



Tayfun nedeniyle Çin ve Filipinler'de yüzlerce uçuş iptal edildi, tren seferleri durduruldu ve bazı karayolları kapatıldı.



Çin'in nüfus yoğunluğu en yüksek olan eyaletlerinden Guangdong'da halka evlerinden çıkmamaları çağrısı yapıldı