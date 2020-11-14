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Mantar topluyordu, 3 bin 300 yıllık tarihi eser buldu

Çekya’da bir kişi, mantar toplamak için gittiği ormanda bir metal parçası fark etti. Ucu toprağın derinlerine inen metal parçasının 3300 yıl önce kullanılan bir bronz kılıç olduğu ortaya çıktı.

14 Kasım 2020 Cumartesi 14:08
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Mantar topluyordu, 3 bin 300 yıllık tarihi eser buldu

Çekya’da Prag'a yaklaşık 250 kilometre uzaklıkta küçük bir kasaba olan Jesenick'te mantar toplamaya çıkan Roman Novak, mantar topladığı sıralarda yerde küçük bir metal parçası fark etti. Yerdeki metal parçasına tekme atan Novak’ın, tekme attığı şeyin 3300 yıllık bir bronz kılıç olduğu ortaya çıktı.

Kabzasında kırık olan bronz kılıcın fark edilmesinden sonra, kılıcın yakınlarında bir tane de balta bulundu. Arkeologlar tarafından savaşlarda değil sadece özel törenlerde kullanıldığı tahmin edilen kılıcın sekizgen sapı, daireler ve hilallerle kaplı karmaşık bir oyması bulunuyor.

METAL PARÇASINI TEKMELEDİM VE BİR KILIÇ OLDUĞUNU GÖRDÜM

Novák, Radio Prague International'a "Yakın zamanda yağmur yağmıştı ve mantar toplamaya gittim. Giderken, bazı parçaları dışarı çıkan bir metal parçası gördüm. Onu tekmeledim ve bir kılıç parçası olduğunu gördüm'' şeklinde konuştu.

Her iki parçayı da inceleyen arkeologlar, bunların Orta Avrupa'nın Urnfield kültürünün yeni ortaya çıktığı ve Jeseník'in seyrek nüfuslu olduğu MÖ 1300 yılına dayandığını söylüyorlar.

 Bronz çağından kalma bu iki nadir eser sonrası arkeologlar bölgede derin kazı çalışmalarına başladı.

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