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Maracana Stadı'nda porno film çektiler

Brezilya'nın dünyaca ünlü stadı Maracana, porno film çekimleri için kiralandı.

20 Eylül 2017 Çarşamba 14:46
Maracana Stadı'nda porno film çektiler

SporX'in UOL Esporte'nin haberinden aktardığına göre, stat porno film çekmek isteyen bir şirkete kiralandı. 

Maracana'nın kuzey tirübününde pazar günü gece 03.00'te başlayan çekimler sabaha kadar sürdü. Stat bu olayın öncesinde özel partiler ve etkinlikler için kiralanıyordu.

Takımların başka stadyumlara geçmesi nedeniyle Maracana'da bu yıl hiç maç oynanmadı.

1950 Dünya Kupası'nda kullanılmaya başlanılan Maracana, yenilendikten sonra 2014 Dünya Kupası'nda da maçlara ev sahipliği yapmıştı.

SEYİRCİ REKORU MARACANA'YA AİT

Maracana'da oynanan ve Uruguay'ın Brezilya'yı 2-1 yendiği 1950 FIFA Dünya Kupası Finali'ni kaçak girenlerle birlikte 199.854 kişi izlemiş ve futbol tarihinin seyirci rekoru kırılmıştı.

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