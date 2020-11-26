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Maradona’nın ölümü Arjantin halkını yasa boğdu

Arjantin`de hükümet, Maradona`nın ölümü dolayısıyla ülkede 3 gün ulusal yas ilan etti.

26 Kasım 2020 Perşembe 09:36
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Maradona’nın ölümü Arjantin halkını yasa boğdu

Arjantinli efsane futbolcu Diego Armando Maradona’nın ölümüyle yasa boğulan Arjantin halkı sokaklara akın etti. Maradona`nın hayatını kaybettiği ev ile doğduğu ve gençliğini geçirdiği evlerin çevresi, başta Maradona`nın yıldızının parladığı Boca Juniors futbol takımının La Bombonera ismiyle bilinen stadyumu olmak üzere Arjantin`deki birçok stadyum ve Buenos Aires`in merkezi hem gözyaşı döken hem de Maradona için sloganlar atan halk ile doldu.

Başkent Buenos Aires`te La Bombonera stadyumu ve şehir merkezinde toplanan kalabalık bir yandan Maradona için gözyaşı dökerken diğer yandan da ona teşekkür etmek için sloganlar attı. Futbol oynadığı dönemde 10 numaralı formayı giyen Maradona için başkent Buenos Aires`te halk, yerel saat ile 22.00`de Maradona`yı anmak için balkonlara çıkarak alkış tuttu.

Ülkede 3 gün ulusal yas ilan edildi
Arjantin`de hükümet, Maradona`nın ölümü dolayısıyla ülkede 3 gün ulusal yas ilan etti. Devlet Başkanı Alberto Fernandez, Maradona`nın naaşının Devlet Başkanlığı Binası Casa Rosada`ya getirileceğini ve cenaze merasiminin burada yapılacağını belirtti. 

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