Maria Kasırgası Karayip'i vurmaya başladı!

Atlantik Okyanusu'nda, Irma Kasırgası'nın ardından Karayip Adaları'nı vurmaya başlayan Maria Kasırgası'nın derecesi "beşinci kategori" seviyesine yükseltildi.

Irma Kasırgası'nın yaralarını sarmaya çalışan Karayip Adaları'nda aradan çok bir zaman geçmeden yeni kasırga Maria endişesi başladı.

Maria Kasırgası, Porto Riko ve ABD'nin Virgin Adaları'na dayandı. Meteoroloji uzmanları ise kasırganın zararı aylarca onarılamayacak derecede yıkıcı olabileceği uyarısında bulundu.

Porto Riko Valisi RicardoRossello, Maria Kasırgası'nın Irma'dan daha etkili olabileceği, daha fazla rüzgar ve yağışa yol açabileceğini kaydetti.

ABD Ulusal Kasırga Merkezi (NHC), yeni kasırganın şiddetini en güçlü düzey olan beşinci kategoriye yükseltti.

FLORİDA KIYILARINA DOĞRU İLERLEYEBİLİR

Maria Kasırgası'nın saatte 260 kilometrelik rüzgar ile Karayipler'deki Dominika Adaları'nı vurduğunu açıklayan NHC, yeni kasırganın birçok Karayip adasında etkili olduktan sonra ABD'nin güneydoğusunda, özellikle Florida'da hayatı tehdit eden Irma Kasırgası'na benzer bir güzergah izleyebileceğini duyurdu.

Kasırga 72 bin kişinin yaşadığı Dominika'da şimdiden şiddetli rüzgar ve sele neden oldu. Dominika Başbakanı Roosevelt Skerrit, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, evini su bastığını ve çatısının uçtuğunu bildirdi. Skerrit, "kasırganın merhameti" ile sağ kaldığını ve daha sonra kurtarıldığını belirtti.

Aynı güzergahla önce Karayip Adaları'nda birçok kişinin hayatını kaybetmesine yol açan Irma Kasırgası, ABD'nin Florida, Georgia, Alabama, Kuzey ve Güney Carolina bölgelerini de etkilemiş, yaklaşık 7 milyon kişinin tahliye edilmesine neden olmuştu.

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DOMİNİKA BAŞBAKANI SKERRİT: "PARAYLA SATIN ALINABİLECEK HER ŞEYİ KAYBETTİK"

Irma kasırgasının ardından Maria kasırgasının vurduğu Dominika, tarihinin en büyük yıkımlarından birini yaşıyor.

BBC'nin haberine göre, Dominika Başbakanı Roosevelt Skerrit, kasırga nedeniyle ülkenin "büyük hasara" uğradığını belirtti.

Skerrit, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Parayla satın alınabilecek her şeyi kaybettik." ifadelerini kullandı.

Başbakan Skerrit, daha önce yaptığı paylaşımlarda kendi evinin de sular altında kaldığını ve çatısının uçtuğunu belirtmiş, "doğanın merhametiyle" sağ kaldığı değerlendirmesinde bulunmuştu.

Kasırgada ölen ya da yaralanan olup olmadığı henüz bilinmiyor.

ABD Ulusal Kasırga Merkezi (NHC), Maria kasırgasının derecesini "beşinci kategori" olarak güncelledi.

Kasırganın saatte 260 kilometre hızla Karayipler'deki Dominika Adaları'nı vurduğunu açıklayan NHC, Maria'nın Karayipler'de etkili olduktan sonra ABD'nin güneydoğusunda, özellikle Florida'da hayatı tehdit eden Irma kasırgasına benzer bir güzergah izleyebileceği uyarısında bulundu.

Ay başında aynı bölgede etkili olan İrma kasırgası, Karayipler'deki ülkelerin yanı sıra ABD'nin Florida, Georgia, Alabama, Kuzey ve Güney Carolina bölgelerini de etkilemiş, yaklaşık 7 milyon kişinin tahliye edilmesine neden olmuştu.

Karayipler'in doğusunda yer alan ada ülkesi Dominika, yaklaşık 72 bin nüfusa sahip.