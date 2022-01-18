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Marib vilayetinde düzenlenen operasyonlarda 80 Husi milisi öldürüldü

Yemen'de hükümet güçlerine destek veren Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu, Marib vilayetinde düzenlenen operasyonlarda 80 Husi milisin öldürüldüğünü duyurdu.

18 Ocak 2022 Salı 18:25
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Marib vilayetinde düzenlenen operasyonlarda 80 Husi milisi öldürüldü
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Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan Arap koalisyonunun açıklamasında, Yemen'in Marib vilayetinde İran destekli Husileri hedef alan operasyonlara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, son 24 saatte düzenlenen operasyonlarda 80 Husi milisin öldürüldüğü, 9 askeri aracın kullanılmaz hale getirildiği kaydedildi.

Husilerden ise konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan Husilere bağlı SABA haber ajansında yer alan habere göre, koalisyon güçlerinin başkent Sana'ya dün düzenlediği hava saldırısında Husilerden bir askeri yetkili öldü.

Havacılık ve Hava Savunma Yüksekokulu Dekanı Tuğgeneral Abdullah Kasım el-Cuneyd'in evine düzenlenen saldırı sonucu hane halkından da ölenler olduğu kaydedildi.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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