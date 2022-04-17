Künye
Kıbrıs 25
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Narkotik göz açtırmıyor!
Narkotik göz açtırmıyor!
Öldürmek için bıçakladı!
Öldürmek için bıçakladı!
Mağusa'da Down Sendromlu kıza tecavüz
Mağusa'da Down Sendromlu kıza tecavüz
22 yaşındaki kıza zorla fuhuş yaptırdı
22 yaşındaki kıza zorla fuhuş...
Sapık mahkemeye çıkarıldı
Sapık mahkemeye çıkarıldı
Flaş Haber
FECİ KAZA! Yaralılar var...
Kapat

Mariupol'la ilgili farklı açıklamalar

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta en fazla hasar gören bölgeler arasında yer alan Mariupol'la ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Rusya Savunma Bakanlığı, Mariupol'u ele geçirdiklerini açıklarken, Ukrayna Başbakanı Denis Şmihal ise Rusya Savunma Bakanlığı'nın "Mariupol'u ele geçirdik" iddiasını yalanladı.

17 Nisan 2022 Pazar 17:45
0 Okunma
Mariupol'la ilgili farklı açıklamalar

Rusya ve Ukrayna arasında 24 Şubat'ta başlayan savaş devam ediyor. Savaşın başladığı günden bu yana ağır saldırı altında olan bölgelerden biri olan Mariupol'da Rus işgali devam ederken, bölgeden gelen son haberler bir anda gözleri yeniden Mariupol'e çevirdi.

Rusya savunma bakanlığı, bir demir-çelik fabrikası civarındaki Ukraynalı savaşçılar dışında Mariupol'ün kontrolünün tamamen ele geçirildiğini söyledi.

Rusya ve Ukrayna arasında Mariupol kavgası! İki taraftan bölge için farklı açıklamaRusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Cumartesi akşamı yaptığı konuşmada, Ukrayna kuvvetlerinin Mariupol'ün sadece küçük bir bölümünü kontrol ettiğini kabul etti; hükümetinin bu güçlerle günlük temas halinde olduğunu belirtti. Zelenski, Mariupol'deki savaşçıların öldürülmesi halinde barış görüşmelerinin sona ereceğini söyledi.

Reuters'in aktardığına göre Ukrayna lideri, durumun son derece ağır olduğunu kaydetti. BBC'ye demeç veren Ukrayna milletvekili Oleksi Gonçarenko, Mariupol'deki Ukraynalı askerlerin Rusya'ya teslim olmayacağını söyledi. Rusya'nın kontrolündeki Kırım ile doğudaki Donbas bölgesi arasında karadan bağlantıyı sağlayacak bir konumda olduğu için Mariupol 'ü ele geçirmek Rusya açısından stratejik önem taşıyor.

Rus tarafından "kontrolü tamamen ele geçirdik" açıklamaları gelirken, Ukrayna tarafı ise söz konusu iddiaları yalanladı. Ukrayna Başbakanı Denis Şmihal, Rusya Savunma Bakanlığı'nın "Mariupol'u ele geçirdik" iddiasının gerçek dışı olduğunu dile getirdi.

Rusya ve Ukrayna arasında Mariupol kavgası! İki taraftan bölge için farklı açıklamaUkrayna Başbakanı Denis Şmihal

Şmihal, ABD merkezli ABC News'un canlı yayınına katılarak konuya ilişkin soruları yanıtladı. Donbass bölgesinde çatışmaların devam ettiğini ve teslim olmayacaklarını ifade eden Şmihal, Rusya'nın iddiasının aksine "Ukrayna'da hiçbir büyük kent ele geçirilmedi" açıklaması yaptı.

Rusya Savunma Bakanlığı bu sabah yaptığı açıklamada, Azak Denizi'nin liman kenti Mariupol'un kontrolünün tamamen ele geçirildiğini ve çatışmaların yalnızca Azovstal çelik fabrikası çevresinde sürdüğünü belirtmişti. Söz konusu iddianın doğrulanması halinde bunun, Rusya'nın 24 Şubat'tan beri ülkede ele geçirdiği en büyük kent olacağı kaydedilmişti.

Rusya ve Ukrayna arasında Mariupol kavgası! İki taraftan da bölge için farklı açıklama

Son Güncelleme: 17.04.2022 17:49
Anahtar Kelimeler:
UkraynaRusyaSavaşMariupol
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Moskva Neptün füzeleriyle batırıldı
Moskva Neptün füzeleriyle batırıldı
İptal edilen rezervasyon ücreti nasıl geri alınır?
İptal edilen rezervasyon ücreti nasıl geri alınır?
İşte okunabilecek kitaplar
İşte okunabilecek kitaplar










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim